"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين شمال قطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.

تواصل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 46 على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة، لليوم 46 على التوالي مما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.