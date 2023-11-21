متظاهرون يلطخون بوابات سفارة إسرائيل فى لوس أنجلوس بلون الدماء (فيديو)

عبر بعض المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية، عن غضبهم الشديد مما يفعله الكيان الصهيوني في قطاع غزة من قصف مستمر واستهداف للأطفال وللمسنين والمدنيين، عن طريق تلطيخ بوابات السفارة الإسرائيلية في لوس أنجلوس باللون الأحمر، في إشارة إلى تورطهم في دماء الأبرياء.

وانتشر الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، الذي ظهر فيه المتظاهرون وهم يقومون بتلطيخ زجاج بوابة السفارة باللون الأحمر للإشارة إلى تورط الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة وقف النار وحماية المدنيين.