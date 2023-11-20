"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى بمنطقة "بنى سهيلة" فى خان يونس

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن هناك قصفا إسرائيليا بمنطقة "بني سهيلة" بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات، بالإضافة إلى تنفيذ أحزمة نارية تسببت في وقوع عدد من الشهداء.

ونوه بشير جبر، أن الأليات العسكرية الإسرائيلية، تلقي قذائف بشكل عشوائي على المنازل بمنطقة جباليا ومحيط مستشفى الأندونيسي بشكل كثيف.

وأضاف أن إسرائيل تستهدف منطقتي خان يونس ورفح، واللتان أصبحتا هدفا للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أن الكيان المحتل ادعى بأنهما آمنتين.