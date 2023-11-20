الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكي: على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات لغزة

وزير الدفاع الامريكى
وزير الدفاع الامريكى لويد أوستن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، أكد أنه يجب على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقد أفاد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، بأنه تم إدخال 49 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، منذ بداية اليوم وحتى الآن.

وقال موفد القاهرة الإخبارية، إنه تم إفراغ 120 ألف لتر من السولار في غزة، بالإضافة إلى استقبال 10 مصابين من قطاع غزة وتم تحويلهم للمستشفيات المختصة بالعريش.

القاهرة الإخبارية رفح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن غزة قطاع غزة إسرائيل

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