الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن المشروعات التنموية في القطاع الزراعي

أشجار الجوجوبا
أشجار الجوجوبا

أطلقت الدولة عدد من المشروعات التنموية في مجال القطاع الزراعي، خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالقطاعات التنموية الواعدة.

مشروع قومي لإنتاج البذور والتقاوي

يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

والمشروع القومي للبذور، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، حيث ينفذ المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى

مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى والمقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وفقًا للتصميمات المتوافق عليها في هذا الشأن بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد ووصلت نسبة تنفيذه أيضا 100%، بتكلفة 5 مليون جنيه.

مجمع الخدمات الزراعية بقرية قصير بخانس بقنا

مجمع الخدمات الزراعية بقرية قصير بخانس بقنا، والمقام على مساحة ٣٣٠ مترا، ويتكون من طابقين، ويشمل (وحدة بيطرية – جمعية تعاونية زراعية – مركز إرشاد)، طبقا للنموذج ٢ الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكلفة مالية تصل إلى ٦.٧ مليون جنيه، ويخدم حوالي ٦٧ ألف مواطن من أهالي القرية.

زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا في الوادي الجديد

زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا في الوادي الجديد نجح مركز باريس بالوادي الجديد في  زراعة أشجار الذهب الأخضر حيث تم  زراعة 15 ألف فدان لإنتاج أغلى الزيوت بالعالم "زيوت الطائرات"  ويضم أكبر مشتل جوجوبا بالشرق الأوسط وتعرف باسم أشجار الذهب الأخضر، نظرا لارتفاع قيمتها الاقتصادية بصورة كبيرة، حيث تنتج أحد أغلى الزيوت الطبية والحيوية فى العالم والذى يدخل فى العديد من الصناعات الهامة، ومنها انتاج زيوت محركات الطائرات حيث تنتج زيوت محركات عالية الجودة وزيوت صناعية ووقود حيوى وخامات للصناعة النظيفة.

 

مجال القطاع الزراعي الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قومي لإنتاج البذور و التقاوي تكلفة الاستيراد المشروع القومي للبذور

مواد متعلقة

مستشار وزير الزراعة: مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة (فيديو)

محمد فهيم: الزراعة تحقق إنجازات عالمية في ظل الرئيس السيسي (فيديو)

الأكثر قراءة

نقل 12 طفلًا من الأطفال الفلسطينيين المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

المعمل الجنائي يكشف سر تفحم شقة سكنية بمصر القديمة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة