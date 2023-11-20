كل ما تريد معرفته عن المشروعات التنموية في القطاع الزراعي

أطلقت الدولة عدد من المشروعات التنموية في مجال القطاع الزراعي، خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالقطاعات التنموية الواعدة.

مشروع قومي لإنتاج البذور والتقاوي

يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

والمشروع القومي للبذور، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، حيث ينفذ المشروع في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى

مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى والمقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وفقًا للتصميمات المتوافق عليها في هذا الشأن بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد ووصلت نسبة تنفيذه أيضا 100%، بتكلفة 5 مليون جنيه.

مجمع الخدمات الزراعية بقرية قصير بخانس بقنا

مجمع الخدمات الزراعية بقرية قصير بخانس بقنا، والمقام على مساحة ٣٣٠ مترا، ويتكون من طابقين، ويشمل (وحدة بيطرية – جمعية تعاونية زراعية – مركز إرشاد)، طبقا للنموذج ٢ الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكلفة مالية تصل إلى ٦.٧ مليون جنيه، ويخدم حوالي ٦٧ ألف مواطن من أهالي القرية.

زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا في الوادي الجديد

زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا في الوادي الجديد نجح مركز باريس بالوادي الجديد في زراعة أشجار الذهب الأخضر حيث تم زراعة 15 ألف فدان لإنتاج أغلى الزيوت بالعالم "زيوت الطائرات" ويضم أكبر مشتل جوجوبا بالشرق الأوسط وتعرف باسم أشجار الذهب الأخضر، نظرا لارتفاع قيمتها الاقتصادية بصورة كبيرة، حيث تنتج أحد أغلى الزيوت الطبية والحيوية فى العالم والذى يدخل فى العديد من الصناعات الهامة، ومنها انتاج زيوت محركات الطائرات حيث تنتج زيوت محركات عالية الجودة وزيوت صناعية ووقود حيوى وخامات للصناعة النظيفة.