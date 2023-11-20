الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا يبتلي الله العبد المؤمن؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الابتلاءات تكون مؤشرات لأمور أخرى، مؤكدًا أن المحنة من الممكن أن تكون من أنفسنا أو من غير أنفسنا.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الابتلاء ليس شرطًا أن يكون تخفيفًا لذنب ولكنه من الممكن أن يكون ليرفع الله به درجة العبد، مشيرًا إلى أن الإنسان من الممكن أن يقع في أزمة بسبب خطأ وقع فيه ويريد الله أن يعلمه.

وتابع، أن سيدنا أيوب، قال الله عنه "وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ"، وقد ابتلي بالضر ليس لأنه أخطأ أو أذنب ذنبًا فابتلاه الله ليكفر عنه ذنبه، مؤكدًا أن الإنسان من الممكن أن يكون جيدًا ويأتيه الابتلاء "وإن العطايا على متن البلايا"، أي قبل أن تأتيه المنحة تأتيه بعض البلايا، ولهذا المؤمن يسعى دائمًا لإصلاح نفسه.

لابد من سلامة القلب حتى تصلح النفس

وأشار إلى أن أول أمر لإصلاح النفس فإنه لابد من سلامة القلب ولن يكون سليمًا حتى يسلم من الشرك فهو لا يتعلق إلا بالله وأي شيء يقوم به لوجه الله. 

رمضان عبدالمعز الابتلاءات درجة العبد سلامة القلب لإصلاح نفسه

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