الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ملكش مكان".. حسن شاكوش يطرح أحدث أغنياته: "يا رب تعجبكم" (فيديو)

شاكوش
شاكوش

انتهى مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش من تسجيل أحدث اغنياته التي تحمل عنوان “ملكش مكان” والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة.

وشارك “شاكوش” مقطع فيديو له من داخل كواليس تسجيل الاغنية عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق: “ملكش مكان خسرت دلعنا والروقان، الجديد ان شاء الله يا رب يعجبكم”.

https://www.instagram.com/reel/Cz31MPpNDrg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

يذكر أن آخر أغاني المطرب حسن شاكوش أغنية "في قلبي جراح" والتي تعاون خلالها مع المطرب الشعبي طارق الشيخ.

شارك “شاكوش” مؤخرًا، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلته إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وكتب شاكوش: "‏يا رب تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

جدير بالذكر أن حسن شاكوش قد طرح كليب"في داهية"منذ 3 أشهر على قناته الرسمية عبر اليوتيوب، وحقق 983 ألف مشاهدة.

كما طرح “شاكوش” مهرجان"مليون سلام ع اللي باعوني" مع النجم الشعبي طارق الشيخ، والذي سبق طرحه منذ 4 أشهر على قناته الرسمية عبر اليوتيوب،وحقق 616 ألف مشاهدة.

مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش شاكوش ملكش مكان كواليس تسجيل

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