ميندي يطالب مان سيتي بـ"تعويض مليوني" لعدم دفع راتبه

أكدت تقارير إعلامية، الإثنين أن الفرنسي بنجامين ميندي لاعب فريق لوريان تقدم بدعوى قضائية ضد ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب عدم دفعهم لراتبه.

وكان ميندي قد تم تبرئته من تهم ارتكاب جرائم جنسية ضد عدد من النساء، في محاكمة بمحكمة تشيستر كروان ببريطانيا.

ورحل ميندي عن مانشستر سيتي بنهاية عقده نهاية يونيو الماضي، وتم إيقافه في وقت سابق من قبل ناديه الإنجليزي، بسبب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في عام 2021، ولم يتم دفع راتبه منذ ذلك الحين حتى رحيله.

بحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن ميندي البالغ من العمر 29 عامًا، رفع دعوى أمام محكمة العمل بإنجلترا، ضد مانشستر سيتي، مُدعيًا أنه تعرض لخصومات غير مصرح بها من الأجور، بعد اتهامه بالاغتصاب في عام 2021.

أوضح التقرير أن محامي ميندي طالب مانشستر سيتي بتعويض للاعب بملايين الجنيهات الاسترلينية، بسبب عدم دفع الأجور.

ونشر محامي اللاعب بيانًا جاء فيه:"فشل نادي مانشستر سيتي في دفع أي أجر للسيد ميندي على الإطلاق اعتبارًا من سبتمبر 2021، بعد اتهام السيد ميندي بارتكاب جرائم مختلفة تمت تبرئته جميعًا منها لاحقًا، حتى نهاية عقده في يونيو 2023.. وستُعرض المطالبة أمام محكمة العمل."

ورفض نادي مانشستر سيتي التعليق على الدعوى القضائية التي قدمها اللاعب السابق للفريق.

وأصبح ميندي أغلى مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما دفع السيتي 52 مليون جنيه إسترليني لموناكو مقابل ضمه في عام 2017.

فاز بثلاثة ألقاب مع سيتي وكان جزءًا من تشكيلة منتخب فرنسا، والذي تُوج ببطولة كأس العالم في عام 2018، والتي أُقيمت في روسيا.

ولعب ميندي آخر مرة مع النادي الإنجليزي في أغسطس 2021، ويلعب الآن مع لوريان في الدوري الفرنسي.