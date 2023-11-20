الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة عالمية جديدة لتوريد 100 ألف طن سكر

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 100 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

فترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024 رغبة البائع.



وذكرت الهيئة خلال إعلان المناقصة أنه فيما بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ

في عبوات 50 كيلو جراما، وعن طريق السداد ستكون At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس CIF free out على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.



وأوضحت الهيئة أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض، التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

وتستعد وزارة التموين، لاستقبال 100 ألف طن سكر مستورد، كانت قد تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين بطرح هذه الكميات من السكر المستورد للمواطنين، بسعر 27 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد وعد بحدوث انفراجة في أزمة السكر خلال الأيام القادمة، لافتًا إلى أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط أسعار السكر الحر.

وقد شهدت أسعار السكر ارتفاعات كبيرة تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو، على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بنسبة تتجاوز الـ 90%، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتطرح وزارة التموين السكر داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها نحو 1350 منفذا، بسعر27 جنيها للكيلو، مع تقنين بيعه للمواطنين، والسماح للمواطن بشراء 2 كيلو فقط، وذلك لضمان عدم إعادة بيعه في السوق السوداء.

كما اشترطت وزارة التموين، على جميع الشركات التي تشارك في جلسات التداول على السكر بالبورصة المصرية للسلع، أن يدون سعر السكر على العبوة 27 جنيها، وطرحه في الأسواق بهذا السعر كشرط لدخول المزاد أو جلسة التداول على السكر بالبورصة.

وتحافظ وزارة التموين على سعر السكر الذي يصرف للمستفيدين بالبطاقات التموينية، عند سعر 12.60 جنيه للكيلو، وتبلغ حصة الفرد من السكر التمويني الذي يصرف على البطاقة التموينية كيلو واحد، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة الواحدة.