"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعترض عدة مسيرات اخترقت الحدود مع لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها بأن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت عددا من المسيرات اخترقت الحدود مع لبنان، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن عن قصف جيش الاحتلال، منذ قليل، بثلاث مسيرات مراكز تجمع للاحتلال غرب كريات شمونة.

واستُهدفت في وقت سابق دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وتمت إصابتها بشكل مباشر، كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة من لبنان اتجاه هدف في مستوطنة المنارة.