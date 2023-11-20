ممثل اليونيسف بالقاهرة: نسعى للوصول إلى جميع الأطفال فى غزة

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في مصر، جيريمي هوبكنز، إنه لا بد من وقف إطلاق النار فورًا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال.

وأضاف ممثل اليونيسف في مصر في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لابد من التأكيد على آلية المحاسبة وفقًا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، مشيرًا إلى أننا نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشار إلى أننا نقدم المساعدات للمؤسسات التى تعمل على دعم الأطفال في غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال في القطاع.

كانت قناة القاهرة الإخبارية، قالت إن اليونيسف أوضحت أن هجمات إسرائيلية "فظيعة" تستهدف ملاجئ الأطفال والنساء في قطاع غزة، ويجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري.