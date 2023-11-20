حملة حازم عمر تعقد لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمال المركزية لـ"الشعب الجمهورى"

بدأ منذ قليل، اللقاء التنظيمي الذي تعقده الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي مع أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

حضر اللقاء المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائبة منيرة عبدالحليم الأشقر، أمين مساعد أمانة العمال المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات العمال بجميع محافظات الجمهورية.

وفي كلمته استعرض المهندس حازم عمر خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهوري

وسبق أن عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الفلاحين المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب علي أحمد علي أمين محافظة كفرالشيخ وأمين مساعد أمانة الفلاحين المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدين لأمانات الفلاحين بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب علي أحمد علي، رحب فيها بالحضور من أمانة الفلاحين، مؤكدًا أهمية دور الفلاحين داخل المجتمع المصري، لا سيما أنهم يمثلون شريحة كبيرة بمصر، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.