الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس غريغوريوس الذيكابولي

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القدّيس غريغوريوس الذيكابولي، والذي كان من الأبطال المناضلين عن المعتقد الأرثوذكسي في تكريم الأيقونات المقدّسة.

وكان المرشد والأب الروحي للمرنّمين يوحنا ويوسف. فهو الذي أرسل هذا الأخير إلى روما ليحمل إلى الحبر الأعظم غريغوريوس الرابع أنباء اضطهاد الإمبراطور ثاوفيلوس للمنادين بالعقيدة القويمة. وقد انتقل إلى الحياة الأبديّة في القسطنطينيّة في مثل هذا اليوم من سنة 842، قبيل إعلان إنتصار الأرثوذكسية في الأحد الأوّل من الصوم الكبير عام 843.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:غذائي الأفضل خلال مناجاتي هو الإنجيل، فيه أحصل على كلّ ما تحتاج إليه نفسي المسكينة. فيه أتنوّر دائمًا مكتشفةً معاني مخفيّة وسريّة...

إنّني أدرك وأعرف من خلال خبرتي "أنّ ملكوت الله في داخلنا". لا يحتاج يسوع إلى الكتب ولا إلى الملافنة لتثقيف النفوس. فهو ملفان الملافنة، كما يستغني عن ضجيج الكلام في تعليمه. لم أسمعه يتكلّم قطّ، ولكنّني أشعر بأنّه في داخلي؛ إنّه يقودني في كلّ حين، ويُلهمني في أقوالي وتصرّفاتي. فإنّني أكتشف، في الوقت الذي أحتاج إليها، إيضاحات لم أكن أعرفها من قبل. غالبًا ما لا أحصل عليها بوفرة خلال مناجاتي، بل أتلقّاها خلال انشغلاتي اليوميّة.