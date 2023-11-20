الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس غريغوريوس الذيكابولي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القدّيس غريغوريوس الذيكابولي، والذي كان من الأبطال المناضلين عن المعتقد الأرثوذكسي في تكريم الأيقونات المقدّسة. 

وكان المرشد والأب الروحي للمرنّمين يوحنا ويوسف. فهو الذي أرسل هذا الأخير إلى روما ليحمل إلى الحبر الأعظم غريغوريوس الرابع أنباء اضطهاد الإمبراطور ثاوفيلوس للمنادين بالعقيدة القويمة. وقد انتقل إلى الحياة الأبديّة في القسطنطينيّة في مثل هذا اليوم من سنة 842، قبيل إعلان إنتصار الأرثوذكسية في الأحد الأوّل من الصوم الكبير عام 843.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:غذائي الأفضل خلال مناجاتي هو الإنجيل، فيه أحصل على كلّ ما تحتاج إليه نفسي المسكينة. فيه أتنوّر دائمًا مكتشفةً معاني مخفيّة وسريّة...

إنّني أدرك وأعرف من خلال خبرتي "أنّ ملكوت الله في داخلنا". لا يحتاج يسوع إلى الكتب ولا إلى الملافنة لتثقيف النفوس. فهو ملفان الملافنة، كما يستغني عن ضجيج الكلام في تعليمه. لم أسمعه يتكلّم قطّ، ولكنّني أشعر بأنّه في داخلي؛ إنّه يقودني في كلّ حين، ويُلهمني في أقوالي وتصرّفاتي. فإنّني أكتشف، في الوقت الذي أحتاج إليها، إيضاحات لم أكن أعرفها من قبل. غالبًا ما لا أحصل عليها بوفرة خلال مناجاتي، بل أتلقّاها خلال انشغلاتي اليوميّة.

الكنيسة البيزنطية احتفال الكنيسة البيزنطية اليوم احتفالات الكنيسة البيزنطية اعياد الكنيسة البيزنطية

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا: الدمار فى غزة يؤكد همجية العدو

سيامات جديدة في مدينة الأمل على يد الأنبا إكليمندس قبيل صوم الميلاد

الأنبا تيموثاوس يسيم 41 أغنسطس بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس

دير المحرق يغلق أبوابه خلال فترة صوم الميلاد لمدة 4 أيام أسبوعيا

حملة تضامن وتعاطف مع الكنيسة الأرمنية في القدس مع دفاعهم عن ممتلكاتهم ضد الاحتلال

الكنيسة البيزنطية تحيي تذكار النبي عوبديا والقدّيس الشهيد برلعام

مع اقترابه.. تعرف على تاريخ عيد دخول العذراء للهيكل وأناشيده

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل اليوم بأحد بشارة زكريّا

الأكثر قراءة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

بكرى: البرلمان يناقش غدًا سبل مواجهة المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

ارتفاع جديد.. سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

النائب طارق رضوان يكشف سبب حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب غدًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟