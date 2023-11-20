الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الأسرى ونادى الأسير: 880 طفلًا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 880 طفلًا، علمًا أن 145 حالة اعتقال سُجلت خلال أكتوبر الماضي بين صفوف الأطفال.

وقالت المؤسستان، في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام: إن الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة ومنهم الآلاف من الأطفال، يواصل عمليات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة، والتي كّلت ولا تزال إحدى أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، لاستهداف الأطفال والأجيال الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية.

وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن نسبة عمليات اعتقال الأطفال لا تعكس فقط استمرار الاحتلال في تنفيذ هذه السياسة وتصاعدها، وإنما تعكس كذلك مستوى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، فمنذ مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من أن نسبة الاعتقالات لا تُعتبر الأعلى مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إلا أن مستوى عمليات التنكيل والجرائم كانت هذا العام من بين مجموعة من السنوات الأعلى والأكثر كثافة.

نادي الأسير الفلسطيني هيئة شؤون الأسرى الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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