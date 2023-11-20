الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق "توك توك" في المنيا

الامن
الامن

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة التعدى على سائق مركبة «توك توك» بالمنيا، وضبط مرتكبى الواقعة.

وقالت الداخلية فى بيان اليوم: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة «توك توك» مُصابا بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله لمركبة التوك توك قيادته ملك والده دون لوحات معدنية استوقفه 3 أشخاص مجهولين بزعم توصيلهم لإحدى المناطق وقام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته والاستيلاء منه على مركبة التوك توك ولاذوا بالهرب».

وأضافت: «بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وقيام المذكور بافتعالها، وذلك لإيهام والده حتى يتمكن من التصرف فـى المركبة بالبيع والاستفادة من ثمنها، وبإعادة مناقشة الـمُصاب أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن مركبة «التوك توك» لدى صديقه (عامل- مقيم بدائرة المركز «حسن النية») لم يكن يعلم بالواقعة، وباستدعاء الأخير حضر وأرشد عن المركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وزارة الداخلية المنيا شرطة مطاى مديرية أمن المنيا

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