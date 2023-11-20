آخر أخبار قطاع غزة.. استمرار دخول المساعدات.. وترقب إطلاق سراح المحتجزين

تتواصل آخر أخبار قطاع غزة، بينما دخلت الحرب في غزة شهرها الثاني علي التوالي وسط مخاوف من ارتقاء المزيد من الشهداء الفلسطينيين في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، رغم الحديث عن تقدم المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن المحتجزين والأسرى.

وشهد قطاع غزة العديد من الأحداث على مدار الساعات القليلة الماضية وتقدم الدستور عرضا يتضمن آخر أخبار قطاع غزة:

استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح.. آخر أخبار قطاع غزة

شهد قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية دخول عددا من المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح، آخرها دخول 40 شاحنة تحمل معدات المستشفى الميداني الأردني الذي أرسلته عمان إلى قطاع غزة للتخفيف عن أهالي القطاع ومعالجة المصابين والجرحى جراء العدوان.

كما استقبل معبر رفح اليوم الاثنين عددا من الأطفال الخدج القادمين من غزة وتحديدا من مستشفى الشفاء التي استهدفتها قوات الاحتلال الاسرائلي زاعمة بأن المستشفى مركزا لعمليات حماس وهو الآمر الذي تشكك فيه وسائل الإعلام العالمية، وتم نقل الأطفال للمستشفيات داخل مصر.

كما عبرت لقطاع غزة اليوم شاحنتي وقود إلى من معبر رفح.

من جهتها أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، اليوم عن نقل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على متن طائرة تابعة لها من طراز "إيل-76".

وستقلع الطائرة من مطار محج قلعة الدولي في جمهورية داغستان الروسية إلى مصر، حيث سيتم تسليم هذه المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بإرسالها إلى قطاع غزة.

آخر أخبار قطاع غزة.. ترقب لاطلاق سراح المحتجزين

وفيما يتعلق باطلاق سراح المحتجزين قالت مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات لشبكة إن بي سي الأمريكية عن وجود تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس حيث يتم التنسيق مع الحركة وإسرائيل والولايات المتحدة.

كذلك كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ملامح من الاتفاق المزمع حيث من المفترض أن يتم إطلاق سراح العشرات من المحتجزين لدى حماس ونفس العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

يأتي هذا فيما نشر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقطعا مصورا قال فيه إنه "شعر بالفزع حيال ما جرى في غزة من أحداث مروعة في الثماني والأربعين ساعة الماضية"، وذلك في ظل استمرار أعمال القصف والعدوان والإسرائيلي على القطاع.