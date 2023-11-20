الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يستهدف ضم دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس في يناير

دوشان فلاهوفيتش
دوشان فلاهوفيتش

يبحث نادي أرسنال الإنجليزي عن صفقة هجومية مميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

أرسنال يستهدف ضم دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس

ووفقًا لما ذكرته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن نادي أرسنال أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في الشتاء المقبل.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن يوفنتوس قد يوافق على بيع دوشان فلاهوفيتش في حال وصول عرض رسمي، خاصة أن اللاعب لم يُقدم الأداء المنشود الذي ظهر عليه سابقًا مع فيورنتينا.

وكان المهاجم الصربي، صاحب الـ23 عامًا، قد انضم إلى صفوف يوفنتوس في عام 2021، قادمًا من فيورنتينا.

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن يوفنتوس يريد الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع دوشان فلاهوفيتش.

ويُعد دوشان فلاهوفيتش محل اهتمام قوي من قِبل ناديي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وذلك لأنه أحد أبرز المهاجمين في بطولة الدوري الإيطالي خلال السنوات الماضية، رغم أنه سجل 4 أهداف وصنع هدفًا خلال 10 مباريات في الكالتشيو بالموسم الجاري.

ولكن إجمالًا، شارك دوشان فلاهوفيتش 73 هدفًا مع يوفنتوس في جميع البطولات، سجل خلالهم 27 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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موعد مباراة أرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف ليفربول صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 28 نقطة.

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