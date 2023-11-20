الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شروط انتونى موديست للرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية

موديست
موديست

اشترط الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموافقة علي الرحيل عن الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل رغبة النادي في عدم استمرار اللاعب لنهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعب طلب عن طريق وكيله الحصول على راتبه كاملا والذي يصل الي مليون و٧٠٠ الف دولار الخاص بالموسم ولن يتنازل عن أي جزء من مستحقاته.

وأضاف المصدر أن موديست أكد رغبته في استمرار تجربته مع الفريق والمشاركة حتي نهاية الموسم الجاري لقدرته علي استعادة لياقته البدنية والفنية وإثبات ذاته.

وأشار المصدر إلي أن قرار موديست يأتي في ظل رغبة كولر استمرار اللاعب لنهاية عقده ورفض رحيله في يناير وطلب التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن لضمان استمرار الفرنسي في قيادة الهجوم الأحمر.

كولر يهدد لاعبي الأهلي بالعقوبات لهذا السبب

من ناحية أخرى، يخضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستكمال القياسات  والأوزان خاصة أن مارسيل كولر كان قد قرر فى وقت سابق توقيع عقوبات مالية على من يزيد وزنه الطبيعى فى فترة الإجازة السلبية التي حصلوا عليها عقب لقاء الجونة  في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقام المدير الفني بالتنسيق مع مخطط الأحمال توزيع البرنامج البدني بين اللاعبين في ظل غياب الدوليين من أجل الوقوف علي حالة كل لاعب وما صل إليه خلال فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها لمدة أسبوع.

 وبدأ كولر برنامج الإعداد لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها 25 نوفمبر الحالى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا بعد مراقبة المنافس ومشاهدة 5 مباريات ووضع يده علي بعض نقاط القوة والضعف للفريق الغاني.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد أستأنف تدريباته مساء أمس الأحد علي ملعب مختار التتش بعد الراحة لمدة أسبوع بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعاد السويسري مارسيل كولرالمدير الفني من مسقط رأسه وقاد المران مباشرة دون الحصول علي راحة بعد تأخر وصوله لمدة 24 ساعة عن الميعادالمتفق عليه مع إدارة الكرة.

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