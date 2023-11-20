الصحة الفلسطينية تعلن خروج مستشفى الإندونيسى من الخدمة

أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، خروج مستشفي الإندونيسي بشكل كامل عن الخدمة.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي السياق ذاته، قالت إن هناك أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت مستشفى الإندونيسي، وأكدت إدارة المستشفى عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال للإخلاء قبل القصف، موضحة أن إدارة المستشفى أخلت ساحة المشفى ونقلت النازحين إلى داخله، منوهة إلى إصابة اثنين من الطواقم الطبية جراء قصف مستشفى الإندونيسي في غزة.