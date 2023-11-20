إعلان أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اليوم ، أسماء الفائزين في المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي انعقدت في أيام 7 و8 و9 من شهر نوفمبر.

مسابقة بورسعيد تُعلن أسماء الفائزون في المسابقة المحلية المؤهلة للدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني



حيث فاز في الفرع الاول حفظ القران بقراءه كامله: احمد محمد صالح ابراهيم، وامنيه خالد علي عبد العزيز، وعبد الله جابر فرحات السيد، وحسن رضا حسن عبد الجواد، واسماء وليد مفيد رجب، وعمرو رجب جاد أبو الوفا، وأحمد محمد علي عام وايمان جمال فاروق حسن، وأحمد طارق توفيق درويش، وساره ايمن احمد موسى، وايمان رمضان علي الرشيدي، وزينب عبد الحكيم عبد الجواد، وعمر محمد حسين.



وفاز في الفرع الثاني الصوت الحسن في التلاوه المجودة: عصام أحمد حسين علي، وأدهم محمد دسوقي صادق، وحسن محمد حسن هيكل، وأحمد محمد أحمد عبد المعطي، وأحمد جمال عبد الوهاب السيد، وسعيد محمد سعيد شرارة، وفي الفرع الثالث الابتهال والانشاد الديني فاز كل من: محمد رضا محمود حسن، ومحمد ياسر محمود عبد الفتاح، واحمد سامح مرزوق عبد الحفيظ، وعبد الفتاح جمال عبد الفتاح ابو حسن، وهبه عادل ابراهيم يوسف، واسلام سعيد محمد احمد، وندى احمد عبد الله الطنطاوي.

وفاز في الفرع الرابع حفظ القران للاطفال: أحمد محمود بخيت إبراهيم، ومحمود عمر، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري، وصلاح طارق يحيى سليمان، وعبد الرحمن أنور عبد الله، وعبد الرحمن أحمد السيد، واسراء عبد المجيد عاشور، وعمر محمد عبد الهادي، وجنة عبد الله عبد الجواد، بينما فاز في فرع الإنشاد الديني للاطفال كل من: محمد أحمد أحسن الأزهري، ومالك محمود عصام ندى، ومحمد محمد البكري سليم، وأروي عبد العزيز عرفه عرفه، وياسين محمود محمود تمام.



وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها هم المرشحون للتصفية الأخيرة بالمسابقة المحلية، والتي تجري في ديسمبر المقبل، ويتم خلالها تحديد أوائل المحلية، حيث يتم اختيار 3 فائزين فى كل فرع وتكريمهم باعتبارهم أوائل المحلية، ويتم تصعيد الأول فى كل فرع للدولية، كما تجري اختبارات للأئمة العاملين فى بورسعيد لاختيار الثلاثة الأوائل منهم وتكريمهم في حفل الإفتتاح بحضور الوزير.

تحمل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في هذا العام أسم الشيخ المرحوم الشحات محمد أنور، وتقادم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، وتقام فاعليات المسابقة الدولية من يوم 2 إلي 6 من شهر فبراير من عام 2024.

مسابقة حفظ القرآن الكريم

مسابقة حفظ القرآن الكريم

مسابقة حفظ القرآن الكريم

مسابقة حفظ القرآن الكريم

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