الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ببورسعيد

مسابقة حفظ القرآن
مسابقة حفظ القرآن الكريم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، اليوم ، أسماء الفائزين في المسابقة المحلية المؤهلة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي انعقدت في أيام 7 و8 و9 من شهر نوفمبر.

مسابقة بورسعيد تُعلن أسماء الفائزون في المسابقة المحلية المؤهلة للدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني


حيث فاز في الفرع الاول حفظ القران بقراءه كامله: احمد محمد صالح ابراهيم، وامنيه خالد علي عبد العزيز، وعبد الله جابر فرحات السيد، وحسن رضا حسن عبد الجواد، واسماء وليد مفيد رجب، وعمرو رجب جاد أبو الوفا، وأحمد محمد علي عام وايمان جمال فاروق حسن، وأحمد طارق توفيق درويش، وساره ايمن احمد موسى، وايمان رمضان علي الرشيدي، وزينب عبد الحكيم عبد الجواد، وعمر محمد حسين.


وفاز في الفرع الثاني الصوت الحسن في التلاوه المجودة: عصام أحمد حسين علي، وأدهم محمد دسوقي صادق، وحسن محمد حسن هيكل، وأحمد محمد أحمد عبد المعطي، وأحمد جمال عبد الوهاب السيد، وسعيد محمد سعيد شرارة، وفي الفرع الثالث الابتهال والانشاد الديني فاز كل من: محمد رضا محمود حسن، ومحمد ياسر محمود عبد الفتاح، واحمد سامح مرزوق عبد الحفيظ، وعبد الفتاح جمال عبد الفتاح ابو حسن، وهبه عادل ابراهيم يوسف، واسلام سعيد محمد احمد، وندى احمد عبد الله الطنطاوي.

 

وفاز في الفرع الرابع حفظ القران للاطفال: أحمد محمود بخيت إبراهيم، ومحمود عمر، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري، وصلاح طارق يحيى سليمان، وعبد الرحمن أنور عبد الله، وعبد الرحمن أحمد السيد، واسراء عبد المجيد عاشور، وعمر محمد عبد الهادي، وجنة عبد الله عبد الجواد، بينما فاز في فرع الإنشاد الديني للاطفال كل من: محمد أحمد أحسن الأزهري، ومالك محمود عصام ندى، ومحمد محمد البكري سليم، وأروي عبد العزيز عرفه عرفه، وياسين محمود محمود تمام.


وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن الأسماء التي تم الإعلان عنها هم المرشحون للتصفية الأخيرة بالمسابقة المحلية، والتي تجري في ديسمبر المقبل، ويتم خلالها تحديد أوائل المحلية، حيث يتم اختيار 3 فائزين فى كل فرع وتكريمهم باعتبارهم أوائل المحلية، ويتم تصعيد الأول فى كل فرع للدولية، كما تجري اختبارات للأئمة العاملين فى بورسعيد لاختيار الثلاثة الأوائل منهم وتكريمهم في حفل الإفتتاح بحضور الوزير.

 

تحمل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في هذا العام أسم الشيخ المرحوم الشحات محمد أنور، وتقادم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمسابقة، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، وتقام فاعليات المسابقة الدولية من يوم 2 إلي 6 من شهر فبراير من عام 2024.

مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
IMG-20231120-WA0110
IMG-20231120-WA0110
IMG-20231120-WA0106
IMG-20231120-WA0106
IMG-20231120-WA0108
IMG-20231120-WA0108
IMG-20231120-WA0109
IMG-20231120-WA0109
بورسعيد توفير مسابقت دولية القرآن الكريم أناشيد ابتهالات

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: صرف 75 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انهيار عقار بحى الشرق

انتشال جثامين ثلاثة من أسرة واحدة من أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار

انتشال جثة من أسفل أنقاض عقار بورسعيد المنهار (صور)

النيابة تصل إلى موقع العقار المنهار والحماية المدنية تنجح في إنقاذ اثنين من العمال

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدون العقار المنهار والحماية المدنية تكثف بحثها عن المصابين

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مركز التراخيص الجديد فى بورفؤاد

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

مصرع أجنبية دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بـ"مدينتى"

بعد موافقة البرلمان.. أول تعليق من وزير التنمية المحلية على قانون التصالح الجديد

لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟