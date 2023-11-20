الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة إسرائيلية تكشف حجم خسائر الاحتلال الاقتصادية الناجمة عن حرب غزة

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة  تبلغ نحو 2.4 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن الوزارة توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.

خسارة الناتج المحلى الإجمالى

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعني أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضافت الصحيفة: كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمائة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4%.

وفي 29 أكتوبر الماضي، قال بنك جيه بي مورجان تشيس، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

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الاقتصاد يدخل فى حرب وجود

واعتبرت الصحيفة أن الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين. وتابعت: تضرر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر.

وأضافت: إن عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارا متعددة الأبعاد للاقتصاد.

وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتيرتش

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، قد قدّر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة، بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).

حرب مدمرة على غزة

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت في إحصائية غير نهائية، أكثر من 12٫200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

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