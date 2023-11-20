الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول قافلة محملة بالمعدات لإنشاء مستشفى ميدانى أردنى بغزة

وصول قافلة محملة
وصول قافلة محملة بالمعدات لإنشاء مستشفى ميداني

كشف محمد عبيد، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، عن وصول قافلة محملة بالمعدات من أجل تأسيس مستشفى ميداني أردني عبرت المعبر، عبارة عن 42 شاحنة محملة بالأدوات اللازمة لإنشاء المستشفى.
 

جهود الأردن

واطمأن الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، اليوم الأحد، طبقا لبيان الديوان الملكي، على كوادر المستشفى الميداني الأردني، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.

وقال الملك عبدالله الثاني: "نحن معكم، وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، تحياتي للنشامى، المعنوية عالية إن شاء الله".

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على دعمه الجهود التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأهل في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين.

رفح 42 شاحنة وصول قافلة المستشفى مستشفى ميداني أردني

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