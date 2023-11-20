كوريا الجنوبية تطالب بيونج يانج بالوقف الفوري لاستعدادات إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري

حذر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، الشطر الشمالي بأنه يتعين عليها التوقف فورا عن استعدادات إطلاق قمر صناعي آخر للتجسس العسكري، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا مضت قدما في عملية الإطلاق.

وأصدر الفريق "كانج هو-بيل"، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة التحذير، بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن أن بيونج يانج قد تقوم بمحاولة أخرى لإطلاق قمر صناعي في أقرب وقت خلال "هذا الأسبوع أو نحو ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقال "كانج": "(نحن) نحذر كوريا الشمالية بشدة بأنه يتعين عليها الوقف الفوري لإطلاق قمر الاستطلاع العسكري الصناعي، الذي تجرى الاستعدادات لإطلاقه".

وأضاف "إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري رغم تحذيرنا، فإن جيشنا سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح شعبنا وسلامته".

ولم يوضح "كانج" ما يقصده تحديدا بالتدابير اللازمة، ولكن يعتقد أن الحكومة تنظر في تعليق اتفاقية 2018 العسكرية بين الكوريتين جزئيا في حالة قيام الشمال بإطلاق صاروخي آخر.

وتنص الاتفاقية على إقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي بالقرب من الحدود بين الكوريتين لحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية وأنشطة المراقبة لمنع الاشتباكات بين الكوريتين.

وترى كوريا الجنوبية أن الاتفاقية تعيق بشكل كبير موقفها الاستعدادي في الوقت الذي تستمر فيه كوريا الشمالية في انتهاكها، ما يجعلها اتفاقية "شكلية".

ويذكر أن قال مسئول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية، يوم الجمعة، إن البلاد تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب، وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.

وأثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضًا لا سيما من الأجيال الأصغر سنًا.

ونقلت "رويترز" عن يو إيوي- دونج مسئول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسئولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".