إعلام فلسطينى: أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن هناك أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي، وأكدت إدارة المستشفى عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال للإخلاء قبل القصف، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد الإعلام الفلسطيني إن إدارة المستشفى أخلت ساحة المشفى ونقلت النازحين إلى داخله، منوهة إلى إصابة اثنين من الطواقم الطبية جراء قصف المستشفى الإندونيسي في غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين، بجانب توقف مولدات الكهرباء بالمستشفي بسبب القصف.

إصابة نازحين ومرضى وأطباء

يشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، مما أدي إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء، بجانب سقوط قذيفة سقطت داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.