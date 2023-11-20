"القاهرة الإخبارية": ارتفاع عدد الشهداء بين الأطباء فى غزة لـ201

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن ارتفاع عدد الشهداء بين الأطباء في قطاع غزة إلى 201 طبيب، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

15 شهيدًا بينهم أطفال ونساء خلال قصف طائرات الاحتلال

واستشهد 15 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، اليوم الإثنين، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وكالة أنباء فلسطين الرسمية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتي ضهير وأبوشلوف في رفح على رءوس من فيها، قرب مستشفى أبويوسف النجار، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنًا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العشرات تحت الركام.