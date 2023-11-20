السجن 4 سنوات لوزيرين سابقين بـ"تهمة الفساد"

أصدر القضاء الجزائري، حكما بالسجن 4 سنوات في حق وزيرين سابقين من عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وأصدر قضاء الجزائر العاصمة الحكم ضد الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبدالمالك بوضياف، بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة (شرق العاصمة)، حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

وتتعلق القضية بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم المبلغ المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في شهر يونيو الماضي حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري ( 5000 دولار) غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبدالمالك بوضياف.