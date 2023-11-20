الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة روزالين كارتر سيدة أمريكا الأولى سابقا عن عمر ناهز 96 عاما

روزالين كارتر
روزالين كارتر

توفيت روزالين كارتر، السيدة الأولى للولايات المتحدة سابقًا، عن عمر ناهز 96 عامًا.

وقال مركز كارتر في بيان، إن روزالين كارتر "التي ظلت مع زوجها جيمي (كارتر) ملتزمين بثبات بالخدمة العامة بعد عودتها إلى الحياة الخاصة، توفيت أمس الأحد في منزلها في بلينز بولاية جورجيا".

 وأضاف المركز أنها كانت تبلغ من العمر 96 عامًا، وهي أكبر سيدة أولى سابقة على قيد الحياة في البلاد.

وأعلن المركز، أن روزالين كارتر كانت تعاني من الخرف في مايو 2023، بعد ثلاثة أشهر من خضوع الرئيس الأسبق لخدمة خاصة برعاية المسنين في المنزل في فبراير.

وكانت روزالين كسيدة أولى مدافعة رائدة عن إصلاح الصحة العقلية، ووجهت الإصلاح التشريعي نيابة عن المرضى العقليين في البلاد.

وأدى عملها إلى إقرار قانون أنظمة الصحة العقلية لعام 1980، الذي دعا إلى تغطية التأمين الصحي للأشخاص المصابين بمرض عقلي وحمايتهم من التمييز.

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وفاة روزالين كارتر سيدة أمريكا الأولى سابقا عن عمر ناهز 96 عاما

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