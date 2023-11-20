الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وزير خارجية النمسا: من الضرورى ضم دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أمس الأحد، أن ضم دول منطقة غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ليس مسألة تتعلق بروابط الجوار فحسب؛ بل إنها أيضًا أولوية جيواستراتيجية.

وقال شالينبرج -في تصريحات- إن التكامل التدريجي هو أفضل أداة للتوسع في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى انه نظرًا للتحديات الجيوسياسية الحالية فقد أصبح تعزيز مصداقية منظور انضمام بلدان غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية من أي وقت مضى في التاريخ.


وقال وزير الخارجية إن استئناف مفاوضات الانضمام مع ألبانيا، الذي طال انتظاره له أهمية خاصة موضحا أنه إذا كانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد أظهرت لنا أي شيء، فهو أنه لا ينبغي لنا أن ننتظر أكثر من ذلك ومن مصلحتنا أن نعمل على ترسيخ الدول الأقرب إلينا -والمحاطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- في الأسرة الأوروبية.


وقال وزير الخارجية إنه في ضوء حلول فصل الشتاء ومع الهجمات المتزايدة التي تشنها روسيا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا فإن التعاون الوثيق بين الشركاء أصبح أكثر أهمية.


وشدد وزير الخارجية على أهمية وجود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل فاعل ومؤثر.

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