الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة العالمية": نكرر النداء لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية بغزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنهم قلقون إزاء المرضى العالقين بمستشفى الشفاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "نشعر بقلق بالغ إزاء احتياجات أكثر من 250 مريضا و20 عاملا صحيا ما زالوا بمستشفى الشفاء".

وتابعت: "نكرر النداء لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة".

وفي وقت سابق، كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وقالت المنظمة في بيان إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت في المستشفى.

الصحة العالمية غزة قطاع غزة فلسطين مستشفى الشفاء

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