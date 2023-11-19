ناجي الشهابي: البرنامج الانتخابي لكل مرشح رئاسي عقد بينه وبين المصريين                               

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحملات الانتخابية للمرشحين، هدفها الأساسي مخاطبة الجماهير وأهمية المشاركة في التصويت في الانتخابات القادمة.

وقال رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إن البرنامج الانتخابي لكل مرشح بمثابة عقد بينه وبين المواطنين، لذا لابد أن يُعرف كل مرشح برنامجه لأكبر عدد من المصريين.

وأشار الشهابي، أن البرامج الانتخابية، فيها رؤي المرشح وسياسته في الفترة المقبلة، لذلك يجب على المواطنين دراسة كل البرامج الخاصة بالمرشحين بشكل كبير من أجل اختيار الأنسب.

ونوه بأن دور الأحزاب مهم قبل الانتخابات في توعية المواطنين بالبرامج الانتخابية لكل مرشح، بالإضافة إلى حثهم على المشاركة في التصويت.