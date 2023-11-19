الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال إن اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها، وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أن السفينة المحتجزة مع الحوثيين غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين.