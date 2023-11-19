الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: الاحتلال أحدث خللا في الأمن لدى إسرائيل وفلسطين

الاحتلال
الاحتلال

قال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن الاحتلال جعل الحياة أصعب على الفلسطينيين في غزة وأحدث خللا كبيرا في الأمن لدى إسرائيل وفلسطين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب العمل على تسوية لإحلال السلام وإنهاء العنف في قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجب توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بعد قتل المدنيين وآلاف الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأوضح إيجلاند، أن المناطق السكنية في غزة تتعرض للقصف المستمر ولا مكان آمنا في القطاع، علاوة على مواجهة صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات".

ووجه الشكر لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ أن العديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي.

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الاحتلال غزة فلسطين إسرائيل

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