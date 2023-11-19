الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. محاولات من سيراليون لإدراك التعادل بعد تقدم الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر

مرت 30 دقيقة من مباراة سيراليون ومنتخب مصر ومازال الفراعنة متقدمين بهدف دون رد في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026.

سجل تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18.

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 أحداث الشوط الأول

ارتباك في بداية المباراة وركلة ركنية أولى لسيراليون على يسار مرمى مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بالنهاية سهلة للحارس إلى الحارس محمد الشناوي.

وظهر منتخب مصر لأول مرة هجوميا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من مصطفى محمد ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة السادسة، ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وهدد منتخب سيراليون مرمى الفراعنة بتسديدة قوية في الدقيقة الثامنة خرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 15، ركلة ركنية لسيراليون على يمين مرمى منتخب مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مهاجم الفريق برأسية أبعدها الحارس محمد الشناوي.

ونجح محمود حسن تريزجيه في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة 18 بعد تمريرة بالكعب رائعة من مصطفى محمد إلى تريزيجيه الذي توغلب داخل منطقة الجزاء واستلم الكرة بصدره قبل أـن يضعه بقدمه اليمنى أرضية على يسار الحارس.

في الدقيقة 20، محاولة هجومية لسيراليون بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

في الدقيقة 24، محاولة هجومية لمنتخب مصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء خرجت بشكل خير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق أحمد سيد زيزو تجاه مصطفى محمد المنطلق داخل منطقة الجزاء لكن الكرة كانت أقرب للحارس إبراهيم سيساي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد ‏الشناوي

خط الدفاع: محمد ‏حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

خط الوسط: ‏حمدي فتحي - محمد النني - زيزو

الهجوم: ‏تريزيجيه - محمد صلاح - ‏مصطفى محمد

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