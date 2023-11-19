الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تشن قصفا على منزل رئيس بلدية "الجبين" في لبنان

قصف غزة
قصف غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال شن قصفا على منزل رئيس بلدية "الجبين" في لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكد إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لـ فرنسا، مشددا على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل آمن.

الإحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة رئيس بلدية الجين لبنان

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