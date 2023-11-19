الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المقاومة الفلسطينية: القضاء على جنود الاحتلال فى حجر الديك وحى الزيتون

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس، مساء الأحد، استهداف منزل في منطقة جحر الديك تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بقذيفتي "TBG" مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت حشدا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون النظامي في بيارة مرتجى في حي الزيتون وتصيبها بشكل مباشر.

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الاحتلال: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة

وأعلنت إحصاءات لجيش الاحتلال أن 59 جنديًا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الجوى فى قطاع غزة فى 27 أكتوبر الماضى.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إن 380 جنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي في منطقة حدودية إسرائيلية، وتتضمن الإحصاءات الجنود الذين لقوا حتفهم على الحدود مع لبنان، حيث تقع اشتباكات متكررة منذ بدء الحرب، مما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع.

في السياق، قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية إن التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي كشف عن أن حركة حماس لم تكن تعلم بمهرجان نوفا الذي أقيم في مستوطنات غلاف غزة، كان مفاجأة مدوية للشارع والجمهور الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اتهمت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إسرائيل بقتل معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الصحراوى.

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وقالت الهيئة، في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقل ثائر أبوعصب توفي في سجن النقب، وهو معتقل منذ العام 2005 ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا.

أضاف البيان: "نؤكّد أن الاحتلال يواصل تنفيّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار.. ما يجري بحقّ أسرانا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، يعكس قرار الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم".

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