حزب الله: استهدفنا تجمعات متعددة لجنود الاحتلال بالأسلحة وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمعات متعددة لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين بالأسلحة، مؤكدًا تحقيق إصابات مؤكدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان "حزب الله" أعلن أمس السبت، عن استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصواريخ موجهة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.