مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية.. خريطة توضح مسار السفينة التى هاجمها الحوثيون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خريطة توضح مسار السفينة الإسرائيلية التي هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قد توعدوا باستهداف 3 أنواع من السفن في البحر الأحمر، وهي السفن التي تحمل علم إسرائيل، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والتي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها، لكن لا يوجد على متنها أي إسرائيلي.