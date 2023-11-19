تشيلسي يستهدف ضم آرون رامسديل من أرسنال في الميركاتو الشتوي

يبحث نادي تشيلسي الإنجليزي عن صفقة جديدة لحراسة عرين الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

تشيلسي يستهدف التعاقد مع آرون رامسديل من أرسنال

ووفقًا لما ذكرته شبكة "CBS" البريطانية، فإن نادي تشيلسي أبدى رغبته في التعاقد مع آرون رامسديل، حارس أرسنا في الشتاء المقبل.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض لمسئولي أرسنال، من أجل التعاقد مع آرون رامسديل، واستغلال قلة مشاركات اللاعب مع ناديه اللندني منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

يأتي ذلك بعدما فقد آرون رامسديل مكانه في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال، تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، منذ التعاقد مع ديفيد رايا في الميركاتو الصيفي الماضي.

من جانبه، لا يُمانع آرون رامسديل من الرحيل عن صفوف أرسنال، في ظل رغبته في المشاركة والحصول على عدد دقائق أكبر، من أجل التواجد في قائمة منتخب إنجلترا ببطولة يورو 2024 في الصيف المقبل.

وكان نادي تشيلسي قد تعاقد مع روبرت سانشيز من صفوف برايتون في الصيف الماضي، ولكنه لم يقدم الأداء المنشود.

الأمر الذي جعل نادي تشيلسي يُعاني منذ بداية الموسم الجاري، خاصة بعد رحيل كيبا أريزابلاجا إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.