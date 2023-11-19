الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

هواوي توظف ابتكاراتها الرقمية والمتطورة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر

هواوي
هواوي
  • كشريك تكنولوجي في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا CairoICT

تستعرض شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من الحلول الذكية التي تستهدف رقمنة أعمال المؤسسات، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا CairoICT وذلك تأكيدًا على التزامها بدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
تأتي مشاركة هواوي تحت شعار "معًا نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر"، حيث تركز جهودها علي توفير أحدث الحلول التكنولوجية للعديد من القطاعات والصناعات لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستراتيجية للتقنيات الرقمية ممثلة في شبكات بروتوكول الانترنت ( IP )، وشبكات الألياف الضوئية (Optical)، وتخزين البيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة، والطاقة الرقمية. وتسعى هواوي لبناء بنية تحتية ذكية خضراء، والتعاون مع عملائنا وشركائنا لخلق قيم جديدة معا وبناء نظام ايكولوجي لتمكين التحول الذكي وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وخلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT، ستقوم هواوي بتوقيع مذكرات التفاهم لتمكين العملاء والشركاء من الاستفادة من حلول هواوي، مما يسهم في تعزيز التحول الرقمي. كما سيشارك خبراء الشركة في عدة جلسات نقاشية لنقل خبرات الشركة في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها.

كما ستحتفل هواوي بمرور 5 أعوام علي إنشاء معمل أوبن لاب "Cairo OpenLab"، وهو أول مركز إقليمي يخدم شركاء هواوي في مصر وشمال إفريقيا، ويهدف إلي تنمية الحلول الرقمية في مختلف القطاعات وتوثيق شراكات لتعزيز القدرة التنافسية في عدة مجالات منها المدن الذكية والتعليم والنقل والطاقة والرعاية الصحية، وغيرها، تماشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفي هذا الإطار، قال السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "يعد معرض ومؤتمر Cairo ICT بمثابة منصة تتيح لنا عرض حلول هواوي الشاملة الموجهة للمؤسسات ومشاركة خبراتنا في مجال التكنولوجيا والخضراء، مما يؤكد على التزامنا بتعزيز مستقبل أكثر استدامة لمختلف الصناعات للمساهمة في التسريع من وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم خطة التحول الرقمي في مصر لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا الرقمية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

ستواصل هواوي -   باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -  من تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتطوير المهارات الشابة، وخلق فرص العمل، بجانب دعم عملائها في القطاعين العام والخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الابتكار لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الجدير بالذكر أن هواوي تعرض حلولها ومنتجاتها في القاعة 2، جناح "هواوي" 2E2 مع مجموعة من شركائها وأبرزهم "ريديجتون"، و"مانتراك" و"كليك أي تي اس"، "ايكوساس انترناشونال" وتلي تك."

الأكثر قراءة

من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

"النقل" تستعرض أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

في ذكراها.. الأزياء والأناقة في حياة المطربة سعاد مكاوي (صور)

خبير سياحي: مصر الأولى في تفضيلات السياح الروس خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة