أجواء باردة وأمطار خفيفة ورياح.. الغربية ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الغربية، اليوم الأحد، استمرار هطول أمطار متفرقة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة في عدد من المراكز والمدن، وتزامنت هذه الأمطار مع استمرار التقلبات في حالة الطقس وظهور الغيوم في سماء المحافظة، وانخفضت درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهات لرؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة سرعة شفط مياه الأمطار عند تجمعها في الشوارع، وذلك بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي ذلك بهدف تسهيل حركة المرور والتخفيف من الإزعاج الناجم عن تجمع مياه الأمطار، وضمان سلامة المواطنين.

وجرى رفع حالة الطوارئ في المحافظة تحسبًا لأي انقطاع في التيار الكهربائي. يأتي هطول الأمطار في إطار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذا الوقت من العام، حيث تتأثر بعض المناطق بحالات من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار المتفرقة. وقد تأثرت مدن المحافظة بشكل ملحوظ بهذه التغيرات المناخية.

وبدأت الأمطار الخفيفة في السقوط منذ ساعات الصباح الأولى، واستمرت درجات الحرارة في متوسطها خلال النهار، ثم انخفضت، ومع تزايد هطول الأمطار، تحولت الأجواء إلى أجواء باردة ورطبة.

تعاونت المحافظة مع الجهات المعنية للتأكد من استعدادها لمواجهة هذه التحديات الجوية. تم تجهيز معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشكل جيد، وتم توزيعها في أماكن تجمع المياه المتفق عليها مسبقًا في الاجتماعات التنسيقية. يهدف ذلك إلى التصدي لتجمع المياه ومعالجتها بسرعة وفعالية.

يجري المسؤولون في المحافظة متابعة الحالة الجوية عن كثب، ويتعاملون مع أي أمور طارئة بشكل فوري وفعال. تهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى ضمان سلامة المواطنين وتقليل المخاطر التي قد تنجم عن هطول الأمطار الغزيرة.

من جهته، أعرب طارق رحمي، محافظ الغربية، عن ثقته في قدرة الجهات المعنية على التعامل مع التحديات الجوية والحفاظ على سلامة المواطنين، وحث على ضرورة تعاون جميع المواطنين للالتزام بتوجيهات السلامة العامة واتباع إرشادات الدفاع المدني والجهات المعنية، مجددًا دعوته للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة والتوجيهات الرسمية لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن الأحوال الجوية غير المستقرة.