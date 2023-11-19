الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بالخانكة

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المتهمين بالتسبب في مقتل شاب بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز الخانكة في القليوبية. 

وتبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن إحدى المستشفيات باستقبالها 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلى وسلاح أبيض -مطواة-.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة طبنجة بخزينتها 3 طلقات، وفرد محلى وطلقتين، مطواة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مقتل القليوبية الأسلحة النارية مشاجرة مركز شرطة الخانكة

مواد متعلقة

دفتر أحوال وزارة الداخلية| مواطن يشوه سيدة بمياه النار.. وخطف حقيبة عملات أجنبية بالتجمع

"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ31 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للضرب والسحل والخطف بعين شمس

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبدالواحد.. وطلبات فيوتشر تهدد اكتمال الصفقة

عقب حبسه عامين.. القصة الكاملة لـ "بسملة" ضحية هتك العرض في القطامية

مواطن يحرر محضرًا ضد مستشفى بمطروح بعد تعرض زوجته لإهمال طبي أثناء وضع جنينها

رفضًا لدعم إسرائيل وتكميم الأفواه.. الاستقالات تضرب الصحف الأمريكية

مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

مصرع وإصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة