كشف ملابسات مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المتهمين بالتسبب في مقتل شاب بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز الخانكة في القليوبية.

وتبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن إحدى المستشفيات باستقبالها 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة وفرد محلى وسلاح أبيض -مطواة-.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة طبنجة بخزينتها 3 طلقات، وفرد محلى وطلقتين، مطواة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.