وزير فلسطينى سابق: الموقف المصرى كان حاسمًا فى رفض مخططات إسرائيل

قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، الدكتور ناصر القدوة، إن الموقف المصري كان حاسمًا وفاعلًا في رفض وإفشال مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن تنفيذ هذا المخطط، متابعًا: "لكن هناك احتمالات جدية في العودة إلى هذا المخطط"، مشيرًا إلى أنه ربما يكون تهديد إسرائيل بقصف النازحين في جنوب قطاع غزة مقدمة لمثل هذا التغيير.

وزير خارجية فلسطين الأسبق: ندعم المطالب المصرية بضرورة إدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة

وأكد أن تهجير أهل غزة قسريًا يشكل ضربة كبرى للقضية الفلسطينية وللأمن القومي العربي، متابعًا: "لذلك أؤيد بكل قوة الموقف الرسمي المصري، وكذلك أؤيد موقف مصر الذي يطالب بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية هي النقيض للتهجير القسري، وإذا غابت المساعدات يكون هناك ضغط أكبر على المواطن الفلسطيني من أجل الخروج من القطاع.