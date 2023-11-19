الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كاس العالم 2026 والقنوات الناقلة

مباراة مصر
مباراة مصر

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة محور اهتمام الملايين من محبي الساحرة المستديرية ممن يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة المباراة حيث يطموح الفراعنة في لتحقيق الانجاز والوصول على المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم الكوروي حيث يشارك نحو 9 منتخبات أفريقية في البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026


حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 مساء اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 وذلك في تمام الساعة السادسة عصرا بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة بالمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقام مباراة مصر وسيراليون في إطار ثاني جولات تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب صامويل بدولة ليبيريا حيث فازت مصر على منتخب جيبوتي بـ 6 أهداف نظيفة في أولى جولات التصفيات في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport  ومجموعة قنوات SSC على حق البث المباشر لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 يمكن ضبط بث القنوات من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد أون تايم سبورت ON Time Sport

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10853.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل صحيح الخطأ: 5/6.

تردد أون تايم سبورت ON Time Sport

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12303.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل صحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل صحيح الخطأ: 5/6.

رسميًا.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة سيراليون ومصر فى تصفيات مونديال 2026

معلقي مباراة مباراة منتخب مصر وسيراليون

أكدت شبكة قنوات SSC أن الكابتن مشاري القرني سيتولي مهمة التعليق على مباراة مباراة منتخب مصر وسيراليون تصفيات كأس العالم 2026 والتي تقام مساء اليوم الأحد 18 نوفمبر 2023 فيما لم تعلم حتى الآن مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 3 نقاط بينما تتواجد سيراليون في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

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