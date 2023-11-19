"الصحة" عن مصابى غزة: 39% من الحالات المُستقبلة أطفال تحت سن الـ18

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا من 40 إلى 50 حالة من مصابي قطاع غزة، و39% من الحالات التي تم استقبالها كانت أطفالا تحت سن الـ18، سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابين بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن نسبة النساء اللاتي جرى استقبالهن تبلغ 25% من إجمالي المصابين، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف مزودة بحضانات أطفال متنقلة أمام معبر رفح لاستقبال الأطفال الرضع من غزة، وذلك منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصحة والسكان باستقبال الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء بالقطاع.

كما أشار إلى أن نقل الأطفال الرضع يحتاج إلى مهارات عالية، مؤكدًا الاستعداد التام لاستقبال الأطفال الرضع من قطاع غزة، سواء بسيارات الإسعاف المجهزة على أعلى مستوى أو الطواقم الطبية.

متحدث "الصحة": لا توجد حالة من مصابى قطاع غزة تحتاج إلى تخصص طبى واحد

وأشار إلى أنه لا توجد حالة من مصابي قطاع غزة تحتاج إلى تخصص طبي واحد، وأغلب الحالات تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي للتعامل معها، كجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل والحروق، فضلًا عن تخصصات الرعاية المركزة وغيرها، متابعا أن الحالات جميعها خطيرة، إذ إن هناك شظايا أصابت المخ أدت إلى صعوبة في الحركة، فضلًا عن الحروق والتمزق في الأعضاء الداخلية وغيرها.