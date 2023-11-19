الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة" عن مصابى غزة: 39% من الحالات المُستقبلة أطفال تحت سن الـ18

مصابو غزة
مصابو غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا من 40 إلى 50 حالة من مصابي قطاع غزة، و39% من الحالات التي تم استقبالها كانت أطفالا تحت سن الـ18، سواء كانوا مصابين جراء القصف الإسرائيلي أو مصابين بالأورام ولم يتلقوا العلاج منذ أكثر من شهر.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن نسبة النساء اللاتي جرى استقبالهن تبلغ 25% من إجمالي المصابين، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف مزودة بحضانات أطفال متنقلة أمام معبر رفح لاستقبال الأطفال الرضع من غزة، وذلك منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصحة والسكان باستقبال الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء بالقطاع.

كما أشار إلى أن نقل الأطفال الرضع يحتاج إلى مهارات عالية، مؤكدًا الاستعداد التام لاستقبال الأطفال الرضع من قطاع غزة، سواء بسيارات الإسعاف المجهزة على أعلى مستوى أو الطواقم الطبية.

متحدث "الصحة": لا توجد حالة من مصابى قطاع غزة تحتاج إلى تخصص طبى واحد

وأشار إلى أنه لا توجد حالة من مصابي قطاع غزة تحتاج إلى تخصص طبي واحد، وأغلب الحالات تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي للتعامل معها، كجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل والحروق، فضلًا عن تخصصات الرعاية المركزة وغيرها، متابعا أن الحالات جميعها خطيرة، إذ إن هناك شظايا أصابت المخ أدت إلى صعوبة في الحركة، فضلًا عن الحروق والتمزق في الأعضاء الداخلية وغيرها.

الصحة وزارة الصحة مصابي غزة غزة قطاع غزة صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: "الصحة العالمية" تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله لمنطقة موت

وزارة الصحة بغزة: ما عرضه الاحتلال حول مستشفى الرنتيسى تمثيلية لا يوجد عليها دليل

الأكثر قراءة

إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو تنوى توسيع نطاق وحدود الحرب

فوكس نيوز: انتشار "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن يثير الفتنة وسط الأمريكيين

"الحوثيون": نعتزم استهداف السفن التى تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

مشروع جديد للتكرير.. 3 ملفات هامة أمام وزير البترول خلال زيارته لـ كوريا

مصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة

تفاصيل قتل عامل صديقه ودفنه في منشأة ناصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة