الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى بالقرب من مستشفى ناصر الطبى بخان يونس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، بقصف إسرائيلي بالقرب من مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، بالإضافة إلى قصف إسرائيلي أيضًا لمحيط المستشفى الإندونيسي بغزة.

 

ارتفاع شهداء قطاع غزة لـ11800 شهيد

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، حيث وصل العدد حتى مساء أمس السبت إلى أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح، منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

خان يونس مستشفى ناصر الطبى إسرائيل المستشفى الأندونيسي

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