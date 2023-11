قبل انطلاق عرضه.. تعرف على تفاصيل شخصية أحمد داود في مسلسل "زينهم"

11/19/2023 9:51:32 AM

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 09:51 ص 11/19/2023 9:51:32 AM

تعرض شبكة قنوات ON الليلة أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “ زينهم” بطولة أحمد داود ويعد المسلسل أحد أهم الأعمال الدرامية المتميزة التي تعرض خلال موسم الأوف سيزون.



المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة.

ويواصل أبطال العمل تصويره على قدم وساق للانتهاء من تصويره بالتزامن مع عرضه حيث بدأ صناع العمل التصوير قبل شهرين ومن المقرر الانتهاء من تصويره بالكامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير. ويتكون المسلسل من ٣٠ حلقة.

شخصية أحمد داود في مسلسل زينهم

يقدم الفنان أحمد داود أولى بطولاته المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «زينهم».

ويجسد «داود» خلال الأحداث شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم زكريا » يخفي حقيقة عمله عن والدته التي تخاف عليه بشكل كبير وخلال الأحداث يكشف داود أو زينهم تفاصيل وأسرار وحكايات الموتى وكيفية تعامل مصلحة الطب الشرعي مع الحالات المختلفة.

ويوضح المسلسل أسرار عالم الموتى وكيف يبحر الأطباء الشرعيين في هذا العالم للدرجة التي تدفعهم للتحدث مع الموتى وأن هناك تفاصيل وعلامات للجثث لا يفهمها إلا الطبيب الشرعي ورغم أن الجمهور يعتقد للوهلة الأولى أن المسلسل ينتمي لأعمال الرعب إلا أنه لا يخلو من الكوميديا حيث يدخل زينهم فى مشكلات ومواقف كوميدية بسبب طبيعة عمله كما يقع في حب سلمي أبو ضيف التي تتقرب منه رغم معاناته في البداية من ابتعاد الفتيات عنه بسبب عمله كطبيب شرعي.



ويصنع داود خلال الأحداث عالم خاص به وكشف داود عن شخصية زينهم وكيف ستكون مختلفة ولها عدد من التفاصيل من حيث الشكل وطريقة التمثيل حيث خضع داود لحمية غذائية زادت من وزنه قليلا ليتماشى مع الشخصية التي يلعبها كما استطاع أن يغير من اللوك الخاص به وهو الأمر الذي ساعده فيه كثيرا المؤلف محمد سليمان عبد الملك باعتباره طبيب في الأصل.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل زينهم

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما تعرض أيضا على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية

أبطال مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى إسماعيل.