الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل زينهم على قنوات ON ومنصة "WATCH IT"

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تنطلق اليوم الأحد، أولى حلقات العمل الدرامي الجديد "زينهم" للنجم أحمد داود، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، وذلك عبر مجموعة قنوات ON وON Drama، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

انطلاق أولى حلقات مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، يعد أحدث إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، والتى تعرض ضمن عدد كبير من مسلسلات الموسم الدرامي الشتوى، ويسجل المسلسل أولى البطولات الدرامية المطلقة لـ أحمد داود.

أحداث مسلسل "زينهم" داخل المشرحة

وتدور أحداث مسلسل "زينهم" خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق والغموض، حول عالم الطب الشرعي، وحياة الموتى والجثث التشريحية، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم» وهو مدير المشرحة.

وفى سياق متصل، يسعى المخرج يحيى اسماعيل، للانتهاء من تصوير باقي أحداث المسلسل، فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور للمسلسل، بالتزامن مع عرضه، إذ لم يتبقى لهم سوى حوالى 35٪ من إجمالى أحداث العمل.

صناع وأبطال مسلسل زينهم

ويشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عدد من النجوم والفنانين، منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبوداود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل زينهم، مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود- عمرو مؤمن- عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

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