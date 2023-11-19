الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 31 شهيدًا جراء غارات للاحتلال على منازل وسط قطاع غزة

ء غارات للاحتلال
ء غارات للاحتلال على منازل وسط قطاع غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية باستشهاد 31 فلسطينيًا سقطوا جراء غارات نفذها جيش الاحتلال استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

مفوض حقوق الإنسان: غزة تشهد أحداثًا مروعة تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار

وفي وقت سابق، قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، إن أحداثًا وصفها بـ"المروعة" تشهدها غزة ، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعًا للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

قطاع غزة جيش الاحتلال إعلام فلسطيني فلسطين الامم المتحدة

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