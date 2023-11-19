الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: صحيفة "الجارديان" تتهم الاحتلال بالتلاعب فى فيديوهات مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، صباح يوم الأحد، أن صحيفة "الجارديان" البريطانية أوضحت أن مقاطع الفيديو التي أُنتجها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ٧ أكتوبر الماضي حتى وقتنا الحالي، أثارت تساؤلات يجري التدقيق فيها.


وأشارت الصحيفة إلى أنه في مقطع فيديو عُرض لاحقًا من قبل الاحتلال، ازداد عدد البنادق في الحقيبة، وأدعى الجيش الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي يصوّر ما وُجد في مستشفى الشفاء لم يتم إجراء مونتاج عليه.

الإحتلال الإسرائيلي الجارديان الاحتلال القاهرة الإخبارية مستشفى الشفاء فيديو مستشفى الشفاء

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