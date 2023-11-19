عاجل.. اليوم.. طوارئ بالإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية

تشهد محافظتا الإسكندرية ومطروح، حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الأحد 19 نوفمبر.

طورئ بالإسكندرية اليوم

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط أمطار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من المحافظة أمطارًا متوسطة الشدة مساءً، بالتزامن مع نوة المكنسة.

تعطيل الدراسة بمدارس ومعاهد مطروح

كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة والسواحل الشمالية الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وسبق أن شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.