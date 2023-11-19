الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. اليوم.. طوارئ بالإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية

الإسكندرية
الإسكندرية

تشهد محافظتا الإسكندرية ومطروح، حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الأحد 19 نوفمبر. 

طورئ بالإسكندرية اليوم

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط أمطار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من المحافظة أمطارًا متوسطة الشدة مساءً، بالتزامن مع نوة المكنسة.

تعطيل الدراسة بمدارس ومعاهد مطروح

كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة والسواحل الشمالية الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

وسبق أن شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار رعدية غزيرة، حيث تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور. 

الأكثر قراءة

عاجل.. اليوم.. طوارئ بالإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية على مخيم الشاطئ ومدينة يطا جنوب الخليل (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية فى شمال العراق بطائرة مسيرة (فيديو)

الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوى

ريال السعودي اليوم الأحد 19-11-2023 في البنوك المصرية

عاجل.. تتمركز فيه قوات أمريكية.. انفجارات تدوى بمعمل كونيكو بـ ريف دير الزور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة